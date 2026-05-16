România a dezvoltat o rachetă de croazieră cu inteligență artificială, mult mai ieftină decât modelele similare.

Compania românească Oves Enterprise a creat o rachetă de croazieră ieftină, ghidată de inteligență artificială. Greutatea sa la lansare este de 55 kilograme. Despre aceasta informează rbc.ua , citând portalul Defence Blog.

Proiectul a atras deja atenția oficialilor de rang înalt din România, deoarece racheta Sahara, deși ușoară, poate transporta o încărcătură explozivă de până la 10 kilograme. Sahara este creată pentru a distruge ținte valoroase. În același timp, nu necesită costuri mari pentru logistică sau întreținere.

Caracteristicile tehnice și raza de acțiune a rachetei Sahara

Racheta este echipată cu un motor turboreactor modern. Pentru zbor utilizează aproximativ 20 kilograme de combustibil. Potrivit Oves Enterprise, sistemul are o rază de acțiune de 200 de kilometri, ceea ce îi permite să atingă obiective aflate mult dincolo de linia frontului.

Pot fi lovite următoarele:

puncte de comandă și noduri de comunicații;

centre logistice;

depozite de muniții și combustibil;

sisteme de apărare antiaeriană.

Raza de 200 de kilometri acoperă zone semnificative din regiunea Mării Negre. Compania nu a dezvăluit încă scenariile de utilizare, însă potențialul armamentului pare serios.

Cum ocolește Sahara apărarea antiaeriană inamică

Principalul avantaj tehnic al rachetei este capacitatea sa de a urma relieful terenului. Sahara zboară la o altitudine de doar 50 de metri deasupra solului. Ea corectează constant traiectoria. Racheta ocolește dealurile și folosește obstacolele naturale pentru camuflaj, ceea ce minimizează vizibilitatea pentru radarele inamice.

Un principiu similar este folosit de rachete cunoscute și mult mai scumpe, precum Storm Shadow și Scalp. Inginerii români au reușit să implementeze această tehnologie complexă într-un corp mic. Este o realizare importantă pentru industria națională de apărare.

Inteligența artificială în locul ghidării tradiționale

Oves Enterprise a integrat inteligența artificială în sistem. Racheta nu se deplasează doar după coordonate, ci folosește învățarea automată și viziunea computerizată. Acest lucru permite Saharei să identifice singură țintele.

Racheta recunoaște singură categoria țintei, adaptează ruta chiar în timpul zborului, iar inteligența artificială asigură o precizie ridicată în faza finală a atacului.

O astfel de abordare schimbă percepția asupra controlului armamentului. Racheta devine „inteligentă” și mai puțin dependentă de semnalele externe.

Ieftin și eficient

Dezvoltarea Saharei a costat compania aproximativ 1,1 milioane de dolari. La proiect a lucrat o echipă de 25 de specialiști. Pentru comparație, statele occidentale majore cheltuiesc sute de milioane pentru cercetări similare. Prețul unui exemplar va fi mult mai mic decât al echipamentelor similare de pe piață.

Dezvoltatorii au aplicat o abordare integrată. Au creat electronica, motorul și software-ul ca un pachet unitar. Aceasta simplifică producția și logistica.

Nu se știe încă dacă Sahara a finalizat testele de zbor. Totuși, Sahara a demonstrat deja că și companiile mici pot crea arme de înaltă tehnologie pentru viitor.