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gazeta.ru logogazeta
5 Iunie 2026, 10:34
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Peskov: Kremlinul a luat cunoștință de scrisoarea lui Zelenski. Aceasta îi va fi prezentată lui Putin mai târziu

Kremlinul a luat cunoștință de scrisoarea deschisă a președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, adresată lui Vladimir Putin, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

Peskov: Kremlinul a luat cunoștință de scrisoarea lui Zelenski. Aceasta îi va fi prezentată lui Putin mai târziu.
Peskov: Kremlinul a luat cunoștință de scrisoarea lui Zelenski. Aceasta îi va fi prezentată lui Putin mai târziu.

El a menționat că deja s-a familiarizat cu textul scrisorii, iar liderul statului rus încă nu a văzut-o, deoarece răspundea la întrebările șefilor agențiilor internaționale de presă în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), scrie gazeta.ru.

Peskov a adăugat că, dacă Zelenski dorește să se întâlnească cu Putin, poate veni la Moscova pentru aceasta.

Reamintim că Zelenski s-a adresat într-o scrisoare deschisă lui Putin cu rugămintea de a stabili o dată pentru o întâlnire personală, pentru a „încheia acest război”. Ca posibile locuri, Zelenski a menționat Elveția, Turcia și țările lumii arabe, care „tradițional găzduiesc lideri pentru a soluționa problemele războiului și păcii”.

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