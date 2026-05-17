O postare care a prezis apariția hantavirusului în 2026 a devenit virală pe rețelele sociale.

Despre aceasta relatează publicația Newsweek.

Mesajul iamasoothsayer este extrem de concis: în el se afirmă că în 2023 pandemia de coronavirus s-a încheiat, iar în 2026 ceva se va întâmpla cu hantavirusul. La momentul publicării știrii, postarea a adunat peste 400.000 de aprecieri și 151.000 de redistribuiri. Popularitatea mesajului a crescut brusc pe fondul izbucnirii hantavirusului pe o navă de croazieră, unde boala a provocat deja trei decese.

În prezent, serviciile sanitare din diferite țări monitorizează pasagerii vasului care au părăsit nava înainte de confirmarea oficială a focarului. Potrivit autorităților, pasagerii au venit din cel puțin 12 țări. Primul caz de infectare la bord a fost confirmat pe 2 mai.

La cinci pasageri s-a confirmat infectarea cu virusul Andes – o variantă de hantavirus răspândită în America de Sud. Acest tulpină este considerată singurul hantavirus capabil să se transmită de la om la om și poate provoca un sindrom pulmonar sever.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că hantavirusul nu va deveni „un nou COVID”, deși boala rămâne o infecție serioasă. Experții mai notează că virusul este cunoscut de mult timp și este puțin probabil să provoace o pandemie globală.

Ancheta privind originea focarului continuă. În centrul atenției se află Argentina, de unde a plecat nava. Potrivit OMS, primii bolnavi – un cuplu din Olanda – înainte de croazieră au vizitat Argentina, Chile și Uruguay, inclusiv zonele unde trăiesc rozătoarele care transmit virusul Andes.