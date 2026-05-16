Londra va majora bugetul apărării cu 20 de miliarde de euro.

Despre acest lucru a anunțat ziarul britanic The Times vineri, 15 mai.

Potrivit sursei, Starmer ar putea face acest anunț săptămâna viitoare, adică între 18 și 24 mai. De unde va fi atrasă finanțarea încă nu este clar. O sursă a The Times din guvernul britanic a declarat că nou pachet de apărare va fi „pe deplin accesibil” pentru buget.

The Times: Creșterea cheltuielilor pentru apărare este importantă pentru Starmer

Conform datelor de pe site-ul Parlamentului britanic, cheltuielile pentru apărare ale Regatului în anul financiar 2025-2026 vor ajunge la 62,2 miliarde de lire sterline.

The Times subliniază că anunțul privind creșterea cheltuielilor pentru apărare este deosebit de important pentru situația internă din Marea Britanie. Anterior, Starmer a promis să pună apărarea și securitatea în centrul politicii sale, având în vedere războaiele din Ucraina și Iran. Unii opozanți l-au criticat pentru incapacitatea de a pune în aplicare aceste planuri.

În ultimele zile, în guvernul Marii Britanii a izbucnit o criză, zeci de deputați laburiști cerând demisia colegului lor de partid - Keir Starmer - din funcția de premier.