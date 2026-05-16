La New York a început prima grevă a lucrătorilor feroviari din ultimii 32 de ani.

Despre aceasta a anunțat sindicatul mecanicilor și lucrătorilor feroviari Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen.

Greva a început în noaptea de 16 mai și a devenit prima pe calea ferată Long Island în ultimii 32 de ani. Din cauza acesteia, cea mai mare rețea suburbană de cale ferată din SUA, cu un trafic de 300.000 de pasageri, a fost oprită. Potrivit sindicatului, angajații lucrează de mai bine de trei ani fără creștere salarială.

„Această grevă nu ar fi avut loc dacă MTA (Administrația Transportului Urban din New York) și LIRR ar fi oferit membrilor noștri condiții rezonabile, recomandate de guvern în mod repetat”, a declarat șeful sindicatului, Mark Wallace.

Potrivit Reuters, în ianuarie președintele SUA, Donald Trump, a creat o comisie specială pentru negocieri între sindicate și conducerea căii ferate, pentru a preveni greva și oprirea circulației trenurilor.