La Casa Albă au apărut divergențe din cauza Iranului.

O parte insistă să reia loviturile asupra țării, alții – pe diplomație. În același timp, în anturajul președintelui Donald Trump „crește senzația de urgență”, relatează postul de televiziune: autoritățile trebuie să găsească mai repede o soluție la conflict, deoarece în curând în țară vor începe alegerile intermediare.

Trump, potrivit datelor CNN, în ultimele săptămâni a înclinat spre o abordare pașnică. El speră că negocierile directe, împreună cu presiunea economică asupra Iranului, vor convinge conducerea locală să încheie acorduri de pace. Speranțele nu se confirmă: Teheranul nu își schimbă cerințele față de SUA.

Totodată, președintele este deosebit de îngrijorat de blocada continuă a Strâmtorii Ormuz, spun sursele postului de televiziune. De asemenea, îl deranjează dezacordurile vizibile în conducerea iraniană privind necesitatea ca Teheranul să negocieze cu SUA, relatează CNN.

„A încercat amenințări – nu a funcționat. A încercat negocieri – nici asta nu a funcționat. Încearcă să găsească o cale de ieșire din acest impas”, a declarat fostul ambasador al SUA la NATO, Ivo Daalder.

„Președintele Trump are toate opțiunile posibile de acțiune. Totuși, el preferă întotdeauna diplomația. Statele Unite dețin cel mai puternic instrument de presiune asupra regimului, iar președintele va accepta doar acel acord care va proteja securitatea națională a țării noastre”, a declarat reprezentanta Casei Albe, Anna Kelly.

Din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, prețurile la petrol și gaze au crescut în lume. Cu câteva zile în urmă, Donald Trump a declarat că în prezent nu se gândește la problemele financiare ale americanilor. El a spus că pentru el este mai important să rezolve problema programului nuclear iranian.