Forțele Armate ale Ucrainei au lovit Moscova: Au fost avariate clădiri rezidențiale și o rafinărie de petrol.

Autoritățile au raportat trei morți în regiune și 12 răniți la Moscova.

Moscova și regiunea Moscova au fost atacate masiv de drone în noaptea de sâmbătă spre duminică, 17 mai. Potrivit mai multor mesaje ale primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin, pe Telegram, în intervalul 2:00 - 7:30 ora Moscovei, forțele antiaeriene au doborât cel puțin 85 de drone care se îndreptau spre Moscova. „Ca urmare a loviturilor dronelor, conform datelor preliminare, au fost răniți doisprezece oameni. În principal, în apropierea porții rafinăriei MNPP, a fost afectat un schimb de muncitori. Tehnologia fabricii nu a fost perturbată. Au fost avariate trei case”, scrie primarul, transmite dw.com.

Potrivit analizei OSINT realizate de publicația Astra, în Moscova a avut loc o lovitură asupra unui bloc de locuințe de pe strada Mihailova, despre victime nu se știe încă nimic. „Ținta atacului a fost Rafinăria de petrol din Moscova, în Kapotna”, scrie Astra.

Arde un important obiectiv de depozitare și încărcare a combustibilului în regiunea Moscova

Conform analizei OSINT a Astra și imaginilor martorilor, lângă satul Durikino din regiunea Moscova a fost atacată și este în flăcări Stația de încărcare Solnecnogorsk (SNS) - un important obiectiv de depozitare și încărcare a combustibilului, parte a sistemului magistralelor de conducte petroliere din jurul Moscovei.

Publicația precizează că SNS este folosită pentru depozitarea, pomparea și încărcarea benzinei și motorinei, iar stația are numeroase rezervoare. Imagini cu un incendiu puternic la stația de încărcare după lovitura dronei sunt prezentate și de canalul ucrainean OSINT Exilenova+.

Au fost impuse restricții de aterizare și decolare a aeronavelor în aeroporturile moscovite Vnukovo, Domodedovo și Șeremetievo, precum și în Ramenskoe, în regiunea Moscova, a anunțat serviciul de presă al Rosaviatsia. Autoritățile au menționat că aceste măsuri sunt „necesare pentru siguranța zborurilor”.

Decese raportate în Himki și Mîtiși

Începând cu ora 3:00 are loc un atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova, a scris pe Telegram guvernatorul local Andrei Vorobiev. Potrivit acestuia, în Himli, în urma loviturii unei drone asupra unei case particulare, a murit o femeie, iar o altă persoană este prinsă sub dărâmături. În Mîtiși au murit doi oameni în urma loviturii dronei asupra unei clădiri în construcție, o altă casă a fost avariată de resturi, dar nu sunt victime acolo.

Au fost înregistrate lovituri și în Putilkovo, Krasnogorsk, Agroorodok și Subbotino. Potrivit informațiilor preliminare, nu sunt victime, a precizat Vorobiev. „De asemenea, au fost atacate obiective infrastructurale în mai multe municipalități”, a adăugat el.

Potrivit canalului Astra, care citează localnici, în Himki și Zelenograd dronele au lovit blocuri de locuințe, despre victime nu se știe nimic. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei nu a comentat incidentele până la momentul publicării.

Conform raportului de dimineață al Ministerului Apărării al Federației Ruse, în noaptea de 17 mai, forțele antiaeriene au „interceptat și distrus” 556 de drone ucrainene deasupra regiunii Moscova și încă 13 regiuni rusești, precum și deasupra Crimeei anexate și a apelor Mării Negre și Azov. Ministerul nu a oferit numărul loviturilor reușite.