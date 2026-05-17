Point
17 Mai 2026, 10:12
5 065
Fico: Conflictul din Ucraina va dura încă mult timp

Fico a indicat potențialul conflictual în jurul Iranului și Cubei și și-a exprimat speranța că acest lucru nu va duce la utilizarea armelor nucleare.

„Un clasic a spus: „A fost bine, iar acum să ne bucurăm că am trăit acele vremuri”, a adăugat el.

Conflictul ruso-ucrainean probabil va continua „încă destul de mult timp”, a declarat premierul slovac Robert Fico într-o întâlnire cu studenții, înregistrarea a fost publicată pe YouTube.

„Nu am nici cea mai mică idee când se va încheia războiul din Ucraina. Puteți să mă întrebați de o mie de ori. Nu știu. Am vorbit cu președintele rus Vladimir Putin, apoi am vorbit și cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Fiecare are propria poveste. Uneori nu mai știi în cine să crezi”, a adăugat el.

Fico și-a exprimat convingerea că există „un potențial uriaș pentru noi și noi conflicte militare” în legătură cu Iranul, Cuba și alte țări.

„Sper doar ca nimeni să nu-și piardă mințile și să nu arunce o bombă atomică undeva”, a adăugat liderul slovac.

Politicianul a îndemnat să nu ne așteptăm la vremuri ușoare în niciun domeniu. Un clasic a spus: „A fost bine, iar acum să ne bucurăm că am trăit acele vremuri”. Nu văd ca fiind foarte promițătoare perioada care se apropie de noi astăzi”, a recunoscut Robert Fico.

Premierul slovac a îndemnat să prețuim pacea și a subliniat că în lupte se întâmplă „lucruri la care nici nu visăm”.

