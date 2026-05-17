Europa s-a confruntat cu o creștere bruscă a prețurilor la arme.

Țările europene se confruntă cu o creștere bruscă a prețurilor la armament și tehnică militară, pe fondul înarmării accelerate a NATO și a războiului continuu al Rusiei împotriva Ucrainei. În unele cazuri, costul livrărilor militare a crescut în ultimii doi ani cu peste 50%, transmite unian.net.

Potrivit Bloomberg, acest lucru a fost declarat de ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, în timpul conferinței de securitate Lennart Meri de la Tallinn. El a spus că guvernele europene se confruntă tot mai des cu situația în care achiziționarea aceluiași armament cumpărat cu câțiva ani în urmă costă acum mult mai mult.

„Prețurile cresc. Uneori cu 50–60% față de ceea ce era acum doi ani”, a remarcat Pevkur.

Creșterea prețurilor complică serios planurile NATO de a-și spori rapid potențialul militar. După începutul războiului la scară largă în Ucraina, țările europene au început să-și mărească brusc bugetele de apărare, încercând în același timp să compenseze reducerea implicării SUA în securitatea europeană.

O povară suplimentară o reprezintă livrările de armament către Ucraina, o parte semnificativă a cărora este acum finanțată de țările europene.

Potrivit ministrului Apărării din Estonia, Europa se confruntă cu un fel de „cerc vicios”. Statele doresc să cumpere mai mult armament din cauza amenințărilor în creștere, însă industria de apărare nu se grăbește să-și extindă producția fără contracte pe termen lung și garanții de finanțare.

În același timp, Pevkur a subliniat că Europa nu mai are timp să amâne înarmarea până la sfârșitul deceniului. În opinia sa, Rusia ar putea încerca să „testeze rezistența NATO” mult mai devreme – chiar în acest sau anul viitor.

Ministrul a avertizat, de asemenea, că cheltuielile pentru apărare ale Europei vor rămâne ridicate pe o perioadă îndelungată, iar producătorii de armament trebuie să se adapteze mai rapid la noile realități.

Pe fondul războiului din Ucraina, țările NATO continuă să-și accelereze programele militare, însă creșterea cererii pune o presiune tot mai mare pe piața europeană a armamentului, provocând deficit de capacități de producție și o scumpire rapidă a tehnicii și munițiilor.