Delegația SUA a aruncat toate cadourile primite în China înainte de plecarea din Beijing.

Despre acest lucru a anunțat jurnalista New York Post, Emily Goodin, pe rețeaua socială X.

„Delegația americană a luat tot ce distribuiau oficialii chinezi... le-a adunat înainte de îmbarcarea în AF1 și le-a aruncat în coșul de gunoi de jos, lângă scara avionului. Nimic de origine chineză nu este permis la bordul avionului”, a scris jurnalista. Printre obiectele aruncate, Goodin a enumerat legitimații, telefoane de unică folosință ale angajaților Casei Albe, insigne pentru delegații.

La 14 mai, președintele SUA, Donald Trump, a sosit la Beijing într-o vizită oficială. Potrivit datelor NYP, în timpul acestei călătorii, reprezentanții SUA nu au folosit telefoane personale pentru a-și proteja datele de hackeri. Dispozitivele personale ale angajaților Casei Albe au fost păstrate la bordul Air Force One în „genți Faraday”, care blochează toate semnalele, inclusiv GPS, Wi-Fi, Bluetooth și RFID.