dw.com logodw
17 Mai 2026, 09:49
Balena Timmy, salvată din apele puțin adânci de pe coasta Germaniei, a murit

Balena cu cocoașă Timmy, care la sfârșitul lunii martie a rămas blocată în ape puțin adânci la coasta baltică a Germaniei, a murit la două săptămâni după operația de salvare și transportul său în Marea Nordului.

Autoritățile daneze au confirmat că balena cu cocoașă găsită moartă anterior la țărmurile Danemarcei este exact acest animal, au raportat sâmbătă, 16 mai, agențiile dpa și AFP, transmite dw.com.

Cadavrul unei balene necunoscute a fost găsit la aproximativ 75 de metri de țărmul insulei daneze Anholt pe 14 mai. Unul dintre participanții la inițiativa privată germană, care a organizat tractarea lui Timmy în Marea Nordului, împreună cu scafandri danezi s-a deplasat la acest cadavru și a descoperit pe el un tracker GPS, care fusese instalat pe balena salvată pentru a urmări mișcările sale ulterioare.

„Acum se poate confirma că balena cu cocoașă eșuată pe țărmul insulei Anholt este aceeași balenă care anterior a eșuat pe țărm în Germania și a fost obiectul încercărilor de salvare”, a declarat Jane Hansen, șefa departamentului „Mediu marin și resurse” al Agenției Daneze pentru Protecția Mediului. Potrivit ei, în prezent autoritățile țării nu au planuri de a muta cadavrul balenei sau de a efectua o autopsie. Totodată, Hansen a îndemnat oamenii să nu se apropie de corpul animalului decedat, deoarece acesta poate exploda și poate fi purtător de boli.

Operațiunea de salvare a lui Timmy

Un mascul tânăr de balenă cu cocoașă de 12 metri - avea aproximativ 4-6 ani - a eșuat de mai multe ori pe țărmurile Schleswig-Holstein și Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Inițial, experții credeau că nu a făcut acest lucru intenționat, ci s-a blocat în ape puțin adânci. După mai multe încercări de a-l salva pe Timmy, autoritățile regionale au renunțat la această idee. Ulterior, operațiunea de mutare a balenei din ape puțin adânci a fost preluată de antreprenorii Walter Gunz și Karin Walter-Mommert. Cu ajutorul unei barje, al cărei fund a fost umplut cu apă, Timmy a fost transportat în Marea Nordului pe 2 mai.

În același timp, operațiunea a fost criticată de autoritățile germane. Ministrul Mediului din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Till Backhaus, a declarat că organizatorii transportului nu au transmis datele trackerului GPS pentru monitorizarea lui Timmy și nu au instalat camere video pe barjă pentru ca medicii veterinari să supravegheze balena. Mai mult, încă de atunci experții au semnalat că Timmy era slăbit după câteva săptămâni petrecute în ape puțin adânci. De asemenea, considerau șansele de supraviețuire ale balenei ca fiind reduse.

În ciuda acestui fapt, Backhaus, comentând moartea lui Timmy, a apărat acțiunile ministerului pe care îl conduce și ale organizatorilor operațiunii de salvare a balenei. „Întotdeauna a fost o întrebare ce variantă este mai rea: să aștepți ca animalul să moară o moarte chinuitoare sau să îi oferi o ultimă șansă, chiar dacă asta însemna să îl supui unui potențial stres”, a subliniat ministrul într-un comunicat de presă.

dw.com
