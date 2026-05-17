Armata Rusiei a lansat lovituri aeriene asupra orașelor Harkov, Dnipro și Zaporojie.

Primarul Harkovului, Igor Terehov, a anunțat că dronele au lovit raioanele Saltovski, Kievski, Osnovianski și Kholodnogorski ale metropolei. Într-un bloc de locuințe au fost sparte geamurile, iar peste 10 automobile au fost avariate. Potrivit datelor preliminare, nu există victime, transmite dw.com.

Lovituri asupra orașelor Zaporojie și Dnipro

Șeful administrației militare a regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a declarat că o dronă a Federației Ruse a lovit o stație de alimentare cu combustibil din regiune, care a fost complet distrusă de incendiu. A fost rănită o femeie de 25 de ani. Ulterior, oficialul a raportat atacuri cu bombe aeriene ghidate. Consecințele acestora sunt în curs de clarificare.

În orașul Dnipro, în urma unui atac al Federației Ruse, o casă particulară a fost mistuită de flăcări, iar o femeie de 70 de ani a fost rănită, a anunțat șeful administrației militare regionale Dnipropetrovsk, Alexandr Ganja.

Despre alarmă aeriană în noaptea de 17 mai a informat și șeful administrației militare a regiunii Odesa, Oleg Kiper.

Forțele aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au informat, de asemenea, despre drone deasupra regiunilor Poltava și Sumî. Autoritățile acestor regiuni nu au raportat consecințe ale atacurilor la momentul redactării materialului.