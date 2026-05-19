Un pieton s-a lovit de un troleibuz în Capitală: A ignorat indicațiile polițiștilor din trafic.

Potrivit Î. M. „Regia Transport Electric”, incidentul s-a produs în timp ce polițiștii dirijau circulația rutieră și au permis traversarea transportului public. Conform informațiilor preliminare, pietonul ar fi traversat neregulamentar carosabilul, ignorând indicațiile agentului de circulație aflat în zonă, și s-a lovit de troleibuz, scrie unimedia.info

La fața locului au intervenit oamenii legii, care documentează cazul și stabilesc toate circumstanțele producerii incidentului.

Pietonul a fost preluat de un echipaj medical și se află în afara oricărui pericol.