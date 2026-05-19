19 Mai 2026, 10:59
Un pieton s-a lovit de un troleibuz în Capitală: A ignorat indicațiile polițiștilor din trafic
Regia Transport Electric a anunțat despre producerea unui accident în această dimineață, pe bulevardul Grigore Vieru din municipiul Chișinău, în care un pieton s-a lovit de un troleibuz.
Potrivit Î. M. „Regia Transport Electric”, incidentul s-a produs în timp ce polițiștii dirijau circulația rutieră și au permis traversarea transportului public. Conform informațiilor preliminare, pietonul ar fi traversat neregulamentar carosabilul, ignorând indicațiile agentului de circulație aflat în zonă, și s-a lovit de troleibuz, scrie unimedia.info
La fața locului au intervenit oamenii legii, care documentează cazul și stabilesc toate circumstanțele producerii incidentului.
Pietonul a fost preluat de un echipaj medical și se află în afara oricărui pericol.