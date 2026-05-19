Un camion s-a răsturnat la Taraclia: Au murit doi cetățeni ai României.

Conform datelor poliției, un șofer de camion în vârstă de 58 de ani, care tracta o remorcă încărcată cu materiale de construcție, efectua o manevră de depășire. În acel moment, a avut loc o defecțiune la roata din față stânga a vehiculului.

Șoferul a pierdut controlul volanului, camionul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat.

În urma accidentului, șoferul de 58 de ani și pasagerul său de 62 de ani, ambii cetățeni ai României, au decedat la fața locului.

Poliția stabilește toate circumstanțele tragediei.