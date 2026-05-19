politia.md
19 Mai 2026, 07:27
15 141
Un camion s-a răsturnat la Taraclia: Au murit doi cetățeni ai României

Un camion cu numere de înmatriculare românești s-a răsturnat pe drumul dintre satele Balabanu și Novoselovca, care duce spre orașul Taraclia. Ambele persoane aflate în vehicul au murit pe loc.

Conform datelor poliției, un șofer de camion în vârstă de 58 de ani, care tracta o remorcă încărcată cu materiale de construcție, efectua o manevră de depășire. În acel moment, a avut loc o defecțiune la roata din față stânga a vehiculului.

Șoferul a pierdut controlul volanului, camionul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat.

În urma accidentului, șoferul de 58 de ani și pasagerul său de 62 de ani, ambii cetățeni ai României, au decedat la fața locului.

Poliția stabilește toate circumstanțele tragediei.

Sursă
