Focuri de armă în centrul Capitalei. Un fost șef INI, reținut lângă Reședința de Stat.

Incidentul s-a produs în jurul orei 00:16, la intersecția străzilor București și Nicolae Iorga, în apropierea Reședinței de Stat a Republicii Moldova, potrivit surselor PulsMedia.MD, transmite stiri.md.

Potrivit informațiilor preliminare, totul ar fi pornit în urma unui conflict. Ulterior, o persoană a apelat Serviciul Unic de Urgență 112 și a anunțat că un individ aflat în stare de ebrietate, la volanul unui automobil Volkswagen, ar fi efectuat împușcături dintr-o armă în timp ce se deplasa pe strada Mitropolit Varlaam din Chișinău

Apelantul ar fi comunicat inițial că o persoană ar fi fost rănită, însă informația nu s-a confirmat la fața locului.

Sursele citate susțin că șoferul ar fi fost urmărit de persoane civile, iar ulterior mai multe echipaje de poliție au intervenit, l-au înconjurat și l-au oprit forțat la intersecția străzilor București și Nicolae Iorga, în proximitatea Reședinței de Stat.

După oprirea automobilului, bărbatul a fost imobilizat și deposedat de arma de vânătoare din care ar fi efectuat împușcăturile.

Persoana reținută s-ar fi dovedit a fi Anatolie Macovei, fostul șef al Direcției Protecția Martorilor din cadrul Inspectoratului Național de Investigații.

Sursele mai menționează că acesta ar fi declarat în fața polițiștilor că deține legal arma de vânătoare, însă nu avea asupra sa permisul de port armă.

Macovei a fost escortat la Inspectoratul de Poliție Centru pentru documentare și a fost reținut pentru 72 de ore. Oamenii legii investighează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.