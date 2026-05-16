Munteanu, despre negocierile cu FMI: Moldova nu are nevoie de banii acestei organizații, ci de un rating mai ridicat.

Disponibilitatea celor 1,9 miliarde de euro promise de Uniunea Europeană și „indicatorii macroeconomici stabili” permit Moldovei să renunțe la atragerea unor noi împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional. Din acest motiv, negocierile actuale ale Chișinăului cu FMI se concentrează pe un nou program, care nu presupune o componentă financiară, ci este orientat spre obținerea unei opinii de expert. Această explicație a formatului a fost oferită de premierul Alexandru Munteanu în emisiunea „La limită”, transmite rupor.md.

Șeful Cabinetului de miniștri a subliniat că, în realitățile actuale, scopul principal al discuțiilor este creșterea încrederii internaționale în țară.

„Acum discutăm cu ei un program care nu prevede contribuția lor monetară sau financiară. Este așa-numitul PSI, un nou tip de program. În această etapă de dezvoltare a economiei Republicii Moldova și ținând cont de faptul că avem cei 1,9 miliarde cunoscuți de la Uniunea Europeană, nu avem nevoie de fonduri suplimentare, dar avem nevoie de certificare. Cred că indicatorii noștri macroeconomici sunt acum într-o stare bună. Avem într-adevăr nevoie de mai multă certificare, care ne va permite să creștem ratingul țării”, a declarat Alexandru Munteanu.

Premierul a adăugat că, din punct de vedere tehnic, trecerea de la formatul actual la un program monetar standard se realizează destul de ușor, însă „Guvernul nu vede necesitatea acestui lucru”. Autoritățile speră că „certificarea” din partea FMI va servi drept un semnal pozitiv pentru investitori, va ajuta la așteptarea stabilizării piețelor financiare mondiale și, în perspectivă, va conduce la scăderea ratelor dobânzilor, ceea ce este important pentru creditarea sectorului real al economiei moldovenești.

Reamintim că misiunea Fondului Monetar Internațional se află la Chișinău în perioada 7-20 mai. Scopul principal al programului discutat este sprijinul expert în consolidarea bazei macroeconomice și îmbunătățirea administrării fiscale fără creșterea ulterioară a datoriei publice.