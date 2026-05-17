Marian, despre muncitorii din Asia: Mai ascultători și cu salarii mai mici.

Subiectul deficitului de angajați și al atragerii muncitorilor străini a generat un schimb tensionat de replici cu deputata MAN Olga Ursu, transmite noi.md.

Discuțiile au pornit de la lipsa tot mai mare de personal în mai multe domenii ale economiei, în special în construcții, unde companiile caută tot mai des muncitori din state asiatice, precum Nepal și Bangladesh. În acest context, Radu Marian a declarat că Republica Moldova deja recurge la importul de forță de muncă și că acest fenomen este necesar pentru dezvoltarea economiei.

„Acum avem și importul de forță de muncă. Pentru că e nevoie și trebuie să creștem economia”, a afirmat deputatul PAS.

Deputatul PAS a susținut că problema deficitului de angajați nu poate fi ignorată și că Republica Moldova va avea nevoie de și mai mulți muncitori în următorii ani, inclusiv în contextul proiectelor de infrastructură și al reconstrucției Ucrainei.

„Noi avem un mare potențial în domeniul construcțiilor. Vom avea nevoie de muncitori nu doar în domeniul locuințelor, dar în toate domeniile”, a spus Radu Marian.

Totodată, deputatul PAS a încercat să dea asigurări că procesul este unul controlat și că muncitorii străini sunt verificați înainte de a primi drept de muncă în Republica Moldova.

„Orice cetățean străin care vine, primește și un aviz de la SIS, de la Biroul de Migrație și Azil. Nu oricine poate să vină și să lucreze în Republica Moldova”, a declarat acesta.

În acest context, în timpul dezbaterii a fost atrasă atenția și asupra riscului ca muncitorii străini să accepte salarii mai mici, ceea ce ar putea crea concurență pe piața muncii și ar putea dezavantaja angajații locali.

„Evident că angajatorul vrea cineva care este cu mult mai ascultător, un salariu puțin mai mic, și atunci angajează pe cei veniți”, a menționat el.

În același timp, Radu Marian a precizat că legislația Republicii Moldova prevede anumite limite pentru salarizarea muncitorilor străini, măsurile fiind introduse pentru a evita concurența neloială pe piața muncii și oferirea unor salarii prea mici cetățenilor veniți din alte state.

„Un cetățean străin nu poate primi mai puțin de 50% din salariul mediu”, a notat deputatul PAS.

Afirmațiile lui Radu Marian au fost însă criticate de Olga Ursu, care a avertizat că atragerea muncitorilor din Asia poate accelera exodul moldovenilor peste hotare.

„Oamenii pleacă în continuu, inclusiv și astăzi. Și ieri, și vor pleca și mâine”, a spus Olga Ursu.

În acest context, Olga Ursu a declarat că autoritățile ar trebui să se concentreze în primul rând crearea unor condiții mai bune pentru tineri și angajați. „Oamenii pleacă, pentru că nu văd aici o claritate și o siguranță în viitor”, a concluzionat ea.