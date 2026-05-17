Ioniță: China a devenit principalul furnizor de automobile în Moldova.

Despre acest lucru a vorbit economistul Veaceslav Ioniță în emisiunea sa săptămânală, transmite infotag.md.

„Dacă în anii 2001–2005 se importau anual aproximativ 2.600 de automobile, iar în 2011–2015 – circa 6.300, în 2025 numărul acestora a ajuns la 33.000”, a menționat el.

Potrivit expertului, volumul importului de mijloace de transport și componente a crescut de la 384 milioane de dolari în 2020 la 1,69 miliarde de dolari în 2025, dintre care 946 milioane de dolari reprezintă importul direct de mijloace de transport.

Un alt fapt este creșterea rapidă a importului de automobile electrice. În 2020, din totalul de 10.200 de automobile, circa 1.700 erau electrice, iar în 2025 – aproape 10.000 din 33.000.

„În 2025, China a devenit principalul exportator de automobile în Republica Moldova. Dacă în 2015 importul de automobile din China era practic zero, în 2025 valoarea importului a atins 108 milioane de dolari, iar numărul automobilelor chineze importate a crescut de la 120 la 12.200 de unități – o creștere de 100 de ori în doar 10 ani”, subliniază expertul.

Totodată, Republica Moldova se apropie de nivelul țărilor dezvoltate în ceea ce privește numărul de automobile pe cap de locuitor. În 2025, la o mie de locuitori reveneau 374 de automobile înregistrate, iar în primul trimestru al anului 2026 acest indicator a crescut la 386.

Totuși, expertul avertizează asupra existenței unui număr mare de „automobile fantomă”. Din cele 904.000 de automobile înregistrate în Republica Moldova, aproximativ 254.000 nu au asigurare sau inspecție tehnică, ceea ce indică faptul că multe dintre ele nu sunt efectiv utilizate.