Chicu: Acordul cu FMI poate duce la scumpirea gazelor și a produselor agricole.

Declarațiile au fost făcute în baza comunicatului preliminar emis de FMI, în condițiile în care documentul complet nu a fost încă publicat, informează bani.md.

Potrivit lui Chicu, din informațiile disponibile până acum se desprind două concluzii importante. Prima se referă la angajamentul Guvernului de a reduce deficitul bugetar până la aproximativ 3,5% din PIB, față de aproape 6% în prezent.

„Asta înseamnă că Guvernul va fi foarte limitat în creșterea cheltuielilor sociale. Este vorba de salarii, pensii, indemnizații și alte plăți”, a declarat fostul premier.

A doua concluzie menționată de deputat ține de eliminarea unor facilități fiscale, în special la TVA. Potrivit lui Chicu, acest lucru ar putea viza inclusiv cotele reduse aplicate în prezent pentru anumite produse și sectoare economice.

El a dat ca exemple cota redusă de 8% pentru gazul natural, produsele agricole și sectorul HoReCa, sugerând că acestea ar putea fi majorate la nivelul cotei standard de 20%.

„Asta afectează cetățenii și agenții economici, pentru că va crește impozitul și automat vor crește și prețurile”, a spus Ion Chicu.

Deputatul a făcut referire și la datoriile statului față de agricultori, estimate la aproximativ 11 miliarde de lei și a explicat că acestea ar proveni din diferențele dintre TVA-ul redus aplicat la vânzarea produselor agricole și TVA-ul standard plătit la achiziționarea inputurilor.

Totuși, Ion Chicu a precizat că informațiile sunt extrase dintr-un comunicat succint și a recomandat așteptarea publicării integrale a memorandumului cu FMI pentru clarificarea tuturor măsurilor prevăzute.

„Nu vreau să facem speculații. Să așteptăm documentul integral și atunci vom vedea exact ce este prevăzut acolo”, a declarat acesta.

Chișinăul a ajuns la o înțelegere cu FMI ci privire la un acord, dar fără finanțare.