Autoritățile vor reglementa construcțiile în apropierea aeroporturilor.

În lipsa unor reguli clare, construcțiile continuă în zone periculoase pentru sănătate și siguranță. În cadrul unor consultări publice, organizate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, s-a atras atenția asupra zgomotului, emisiilor nocive și radiațiilor generate de radarele aeroportuare, transmite ipn.md.

Secretarul de stat de la MIDR, Veaceslav Șipitca, a declarat că în zona aeroporturilor există factori nocivi, precum zgomot, emisii ridicate de CO2 și oxizi de azot și radiații electromagnetice generate de radare. Potrivit lui, radarele moderne pot emite până la câteva zeci de megawați, iar zonele aflate la câteva zeci de metri de acestea sunt periculoase pentru viață.

Ministrul Vladimir Bolea a menționat că, în perioada sovietică, radarele aeroportuare aveau o putere de 4 megawați, iar în apropierea aeroporturilor nu existau locuințe. El a precizat că, de la 1 ianuarie 2027, radarele vor avea o capacitate de 48 de megawați, însă în aceste zone continuă construirea blocurilor, în lipsa unui cadru normativ clar.

În altă ordine de idei, ministrul Bolea a spus că cei care cumpără un apartament, o clădire sau un teren trebuie să aibă certitudinea că documentația este corectă. În prezent, aproximativ 4.000 de apartamente locuite de peste 8.000 de persoane nu pot fi înregistrate legal, deși proprietarii au plătit zeci de mii de euro unor escroci care au încălcat legea.

Președintele Federației Patronatului din Construcții „Condrumat”, Pavel Caba, a declarat că patronatele susțin eforturile autorităților de a combate construcțiile neautorizate și de a remedia problemele din proiectare, urbanism și execuție. El a subliniat că încălcările grave trebuie sancționate, dar răspunderea revine tuturor celor implicați, nu doar constructorilor.