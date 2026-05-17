bani.md
17 Mai 2026, 08:25
ANRE, despre sancțiunile pentru avize nevalorificate: Sute de MW blocați și amenzi de milioane

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică susține că a aplicat taxe de nevalorificare pentru avizele de racordare expirate în conformitate cu noile prevederi legale.

ANRE declară că valoarea totală a sancțiunilor stabilite până în prezent depășește 131 de milioane de lei, transmite bani.md.

ANRE precizează că taxa a fost aplicată pentru titularii avizelor de racordare care nu au pus în funcțiune centralele electrice în termenul prevăzut de lege sau nu au solicitat prelungirea valabilității documentelor până la 27 martie 2025. Potrivit instituției, capacitatea eliberată în urma expirării avizelor nevalorificate constituie 403,19 MW.

Instituția afirmă că operatorii de sistem au notificat ANRE despre expirarea avizelor, iar ulterior Consiliul de administrație al agenției a aprobat hotărâri privind aplicarea taxelor de nevalorificare în termenul prevăzut de legislație.

ANRE mai precizează că unele companii au contestat în instanță sancțiunile aplicate, iar în cel puțin un caz titularul unui aviz a prezentat documente care demonstrau participarea la licitația organizată de Guvern pentru acordarea statutului de producător eligibil, situație în care taxa nu a mai fost aplicată.

Totodată, instituția confirmă că hotărârile privind aplicarea taxelor au fost transmise către Serviciul Fiscal de Stat pentru monitorizarea executării și aplicarea eventualelor măsuri de executare silită. Potrivit răspunsului, Fiscul a primit mandate de executare pentru opt din nouă titulari ai avizelor de racordare sancționați.

bani.md
