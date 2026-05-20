Grădină de primăvară și workshop dedicat clienților în spațiul Land Rover Ⓟ

Evenimentul exclusiv dedicat femeilor-cliente ale brandului a reunit arta florală semnată de XOstudio FLOWERS, măiestria bijutieră oferită de Fleur de Lis și designul contemporan al automobilelor Land Rover, creând un spațiu în care fiecare detaliu devenea parte dintr-o poveste armonioasă.

Punctul central al serii a fost Range Rover SV — modelul emblematic al brandului, ce întruchipează luxul contemporan, tehnologia avansată și un nivel înalt de personalizare.

Automobilul a devenit parte dintr-o amplă instalație florală, înconjurat de flori naturale, într-un dialog subtil între estetica naturii și designul modern. Întregul showroom a fost completat de compoziții florale de primăvară, iar iazul decorativ amenajat chiar în spațiul salonului a devenit un element spectaculos al conceptului general, amplificând senzația de armonie naturală și rafinament.

Sub îndrumarea floriștilor profesioniști de la XOstudio FLOWERS și a fondatoarei sale, Alina Tropaneț, invitatele au participat la un workshop de realizare a coșurilor florale, creând compoziții originale din flori de sezon și bucurându-se de o atmosferă creativă, relaxată și plină de inspirație.

Atmosfera serii s-a conturat nu doar prin frumusețea florilor naturale, ci și prin arta bijutieră. Boutique-ul de bijuterii Fleur de Lis a prezentat creațiile brandului italian Pasquale Bruni — inele, cercei și coliere inspirate de formele organice ale naturii și de motive florale. Bijuteriile au devenit o continuare firească a conceptului evenimentului, unde estetica naturii s-a reflectat în fiecare detaliu.

Muzica live, cu accente subtile italiene și franceze, a completat atmosfera serii, aducând un sentiment de eleganță, lejeritate și căldură specifică primăverii, devenind un acompaniament firesc al întregii experiențe.

Continuarea esteticii evenimentului s-a regăsit și în conceptul gastronomic, inspirat din universul botanic. „Botanical Bar” a oferit cocktailuri florale și limonade signature, iar florile comestibile integrate în gustări și băuturi au transformat gastronomia într-o extensie naturală a limbajului floral și decorativ al serii.

Această zi de primăvară în spațiul Land Rover a reflectat atenția pentru detalii, estetica experiențelor și atmosfera aparte — valori pe care brandul le cultivă nu doar prin automobilele sale, ci și prin experiența oferită clienților săi.