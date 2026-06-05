Звезду "Джуманджи" Джеймса Хэнди жестоко убили в Лос-Анджелесе
Голливудского актера Джеймса Хэнди, звезду фильмов "Топ Ган: Мэверик" и "Джуманджи", нашли с ножевыми ранениями после жуткого звонка, поступившего в полицию Лос-Анджелеса. Ему было 81 год.
Правоохранители подозревают в совершении убийства сына его девушки. Инцидент произошел в среду, 3 июня, пишет focus.ua со ссылкой на nypost.com
Утром в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил о совершении преступления. Его зафиксировали на Эрвин-стрит в Тарзане (элитный район Лос-Анджелеса).
"Я сын человеческий, я только что убил человека греха", — заявил мужчина.
Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили тело 81-летнего актера без сознания. На фоне зафиксировали ножевые ранения, которые были сделаны в грудь. Генди доставили срочно в больницу, где медики констатировали его смерть.
Вскоре после этого подозреваемый, 44-летний Майкл Глэдхилл якобы остановил полицейских и сказал им, что именно он является тем, кого они ищут, как рассказали в полиции Лос-Анджелеса. Выяснилось, что на момент совершения нападения он проживал вместе с матерью, которая встречалась с актером. Пока неизвестно, почему именно Глэдхилл совершил нападение.
По данным IMDB, Джеймс Хэнди сыграл не менее 150 ролей в сериалах и кино. Свою актерскую карьеру Хэнди начал еще в 1970-х годах. Самые известные его роли были в лентах "Арахнофобия" (1990), "Джуманджи" (1995), "Логан" (2017), "Топ Ган: Меверик" (2022), сериалах "Секретные материалы" (1993), "9-1-1" (2021) и других.