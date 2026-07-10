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snob
10 Июля 2026, 23:00
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Энтони Хопкинс выпустит музыкальный альбом

Релиз назначен на 21 августа.

Энтони Хопкинс выпустит музыкальный альбом.
Энтони Хопкинс выпустит музыкальный альбом.

Британский актёр Энтони Хопкинс готовится выпустить свой первый альбом в жанре классической музыки. Он уже представил дебютную композицию — Bracken Road, пишет Variety.

Энтони Хопкинс играет на фортепиано с четырёх лет, сейчас ему 88 лет. В детстве он исполнял композиции Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте начал сочинять свои. По словам актёра, музыка была его первой мечтой. «Я сочинял музыку всю свою жизнь. Некоторые из этих произведений живут во мне десятилетиями, и я до сих пор к ним возвращаюсь», — рассказал он.

В альбом Life Is a Dream войдут 12 композиций, над которыми артист работал более 60 лет. Пластинку записал оркестр Лондонской филармонии под управлением венесуэльского дирижёра Густаво Дудамеля.

Актёр заключил контракт с лейблом Decca Classics. В компании рассказали, что дебютная песня Хопкинса навеяна его детскими воспоминаниями о Маргаме в Южном Уэльсе, откуда он родом. Артист написал её в 1963 году.

В альбом также вошли композиции, вдохновлённые традиционными валлийскими мелодиями, кино и женой Хопкинса. Пластинка выйдет 21 августа.

Источник
snob
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