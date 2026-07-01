Сырский: Россия проведет новое наступление на Черниговскую область.

Российский Генштаб получил приказ от Владимира Путина разработать новые планы захвата Киева, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По мнению Сырского, наиболее вероятным является наступление на Черниговскую область, поскольку для атаки на Киев требуется согласие Минска, которого пока нет, сообщает focus.ua

Вооруженные силы РФ будут наступать на Черниговскую область со стороны Брянской области, заявил Сырский в интервью студии ТСН. Выяснилось, что россияне действительно разрабатывают новые планы атаки на Киев, но эти планы не реализуются, пока Беларусь отказывается вступать в войну.

Во время беседы с Сырским ведущий уточнил, предусматривает ли план наступления из Брянска взятие Киева. В ответ прозвучало, что речь идет об увеличении линии фронта и оттягивании украинских подразделений на новое направление под Черниговом.

"Наиболее вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными, — наступательные действия на севере. На севере с территории России, из Брянской области. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся", — сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ пояснил, что рассматривается и вступление белорусов в войну, но наиболее вероятно именно наступление из Брянска на Чернигов.

"Учитывая последние события, я думаю, что руководство Беларуси не решится использовать собственную территорию и предоставить её агрессору для использования в качестве плацдарма для проведения наступательной операции. В то же время, конечно, мы учитываем и такой вариант", — подытожил он.