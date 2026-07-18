Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Александра Сырского.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в украинской администрации, передает meduza.io

По его словам, в эти выходные Зеленский собирает военных командиров, чтобы выслушать их оценки ситуации на фронте, и провести встречи с потенциальными кандидатами на пост командующего армией.

Источник отметил, что Зеленский готов отстранить Сырского от должности, если найдет командира, который обеспечит «плавный переход» управления войсками без нарушения обороны Украины на линии фронта.

Президент Украины задумался об отставке Сырского после массовых протестов в украинских городах, вызванных увольнением Михаил Федорова с поста министра обороны, пишет Financial Times.

Высокопоставленный представитель Минобороны Украины в разговоре с изданием заявил, что проблема Сырского в том, что он не может сформулировать убедительное видение того, как Украина в конечном итоге может одержать победу в войне.

«Одна из проблем заключается в том, что у Сырского нет понимания того, как он собирается победить. Теория победы Сырского сводится к тому, чтобы продержаться как можно дольше и мобилизовать больше людей», — сказал собеседник издания.

Владимир Зеленский 12 июля анонсировал отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко, что автоматически означает отставку и всего кабинета министров. Верховная Рада Украины одобрила отставку правительства 14 июля. На следующий день стало известно, что Михаил Федоров не будет переназначен на пост министра обороны Украины и не войдет в состав нового кабинета.

Решение об отставке Федорова вызвало массовые протесты. Акции проходят во многих городах Украины. 17 июля на акцию в Киеве вышли, по оценке «Интерфакс-Украина», 10 тысяч человек.

Сам бывший министр обороны выступил перед журналистами и заявил, что на его отставке настаивал главком ВСУ Александр Сырский. По мнению Федорова, в отставку нужно отправлять самого Сырского.