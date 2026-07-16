Зеленский подтвердил конфликт между Федоровым и Сырским и прокомментировал протесты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил конфликт между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и Главкомом ВСУ Александром Сырским.

"Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя. То есть, я не снимаю с себя ответственности. И, как я вам сказал, я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы, и очень хочется, чтобы они усиливали Украину. Но есть то, что есть. И у вас в такой ситуации выход — либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они не садятся. Вы понимаете? Я — президент Украины. А есть министр обороны, есть руководство армии, они должны работать сами, ежедневно, постоянно", - сказал Зеленский, передает unn.ua

Он отметил, что будет демонстрировать последовательность своих действий.

"Я просто показываю, если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне", - добавил Зеленский.

Верховная Рада назначила Сергея Корецкого, возглавляющего НАК "Нафтогаз Украины", новым премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была уволена с этой должности во вторник.

Назначенный сегодня Верховной Радой премьер-министр Сергей Корецкий подал в Верховную Раду проект постановления о назначении нового кабинета министров.

Корецкий также ответил на вопрос о возможности оставить Михаила Федорова на должности министра обороны, отметив, что необходимо дождаться голосования по назначению следующего министра, а затем делать следующие шаги.

Президент Зеленский прокомментировал протесты и заявил, что люди имеют право выходить на протесты из-за отставки Федорова, поскольку Украина борется за свободу. Он добавил, что не может подробно отвечать на некоторые вопросы из-за секретов от россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова, заявил, что люди имеют право выходить и демонстрировать свою позицию. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции.

"Что касается людей, которые вышли, мы боремся за свободу и демократию. Поэтому люди, мне кажется, мы все делаем правильно. И люди делают то, что хотят. Они хотели выйти, ну и правильно. Мы во время войны можем так действовать, что даже во время войны, со всеми сложностями и ограничениями войны, люди могут продемонстрировать свое волеизъявление. Ну, я считаю, что это самое главное", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "отвечает на некоторые вещи, на которые не хотел бы погружаться так детально".

"Почему? Потому что это открытый наш разговор. Не потому, что есть секреты от нашего общества, есть секреты от россиян. Ну и все", - добавил Зеленский.