theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
5 Августа 2026, 20:56
27
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский: Поставки ракет для ПВО сократились втрое, хотя у партнеров они есть

В 2025 году Украина получала от партнеров гораздо больше ракет.

Зеленский: Поставки ракет для ПВО сократились втрое, хотя у партнеров они есть.
Зеленский: Поставки ракет для ПВО сократились втрое, хотя у партнеров они есть.

Поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны сократились втрое по сравнению с 2025 годом. Хотя у партнеров они есть. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский провел совещание с военными, Министерством обороны, командами СБУ, ГУР и Офиса президента Украины.

Глава государства заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, начальника Генштаба Игоря Скибюка и и.о. министра обороны Евгения Хмары по ситуации на фронте и ключевым потребностям в снабжении.

Также на совещании определили порядок дополнительных шагов по защите объектов инфраструктуры в Украине.

"В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки антибаллистики от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое, если сравнивать с 2025 годом. И речь идет не только об этом летнем времени, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года. Ракеты у партнеров есть", - отметил президент Украины.

По его словам, важно, чтобы все же были необходимы политические решения по поставкам и ускорению производственных процессов, в частности локализации в Украине.

У Украины нет ракет для Patriot

Напомним, этой ночью украинские силы ПВО в очередной раз не смогли отразить ночную массированную атаку России баллистикой, ведь в Украине дефицит ракет для системы ПВО Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский снова упрекнул партнеров, не спешащих помогать с антибаллистикой.

В то же время СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot даже после личной просьбы Зеленского.

При этом украинский президент сообщал, что Украина и США продолжают реализовывать договоренности, достигнутые в ходе недавних переговоров. Стороны готовят документы для новых проектов в сфере ракетного вооружения.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте