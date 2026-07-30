Зеленский: Российская атака унесла 8 жизней, ракет для ПВО критически не хватает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар по Украине ночью 30 июля унес жизни 5 взрослых и 3 детей, и что ракет для ПВО не хватает.

Об этом заявил глава государства в Telegram, пишет pravda.com.ua

"Сегодня ночью в результате российского ракетного удара в Радушном Днепропетровской области погибли родители и трое детей. Еще двоих детей извлекли из-под завалов живыми. Обычный жилой дом, который был полностью разрушен баллистической ракетой... Всего по стране на данный момент известно о 8 погибших… Десятки людей ранены", - заявил Зеленский.

По его словам, под ударами оказались Киев и область, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области. В этих регионах разрушены и повреждены "десятки обычных домов, гражданские предприятия, объекты инфраструктуры".

"В этом ударе было более 70 ракет, и значительная часть из них – баллистические... Нашей боевой авиации удалось сбить значительное количество крылатых ракет, даже мобильные огневые группы смогли отработать против крылатых ракет. В условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины совершают просто нереальные вещи, демонстрируя очень высокий уровень профессионализма", – отметил президент Украины.

По словам Зеленского, защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей для сохранения жизней украинцев.

"И эта задача не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем могут помочь. Несвоевременность помощи, задержки в поставках антибаллистических ракет – это именно те разрушения, именно те жертвы, которые, к сожалению, имеем сегодня. Важно поддерживать защиту жизни. Спасибо всем, кто действительно помогает!", – подчеркнул президент Украины.