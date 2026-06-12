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eurointegration.com.ua logoeurointegration
13 Июня 2026, 09:12
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Зеленский: Открытие кластера - это значительная поддержка, поздравляем и Молдову

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение государств-членов ЕС о назначении на понедельник межправительственной конференции с Украиной и Молдовой.

Зеленский: Открытие кластера - это значительная поддержка, поздравляем и Молдову.
Зеленский: Открытие кластера - это значительная поддержка, поздравляем и Молдову.

Об этом он написал в соцсетях, передает eurointegration.com.ua

Прежде всего Зеленский поблагодарил всех людей, которые сражаются ради Украины, работают на украинское государство и помогают защищать его национальные интересы. Также он поблагодарил всех партнеров в ЕС и каждого лидера лично за этот сильный шаг ради Европы.

"Украина защищает себя и тем самым всю Европу – идею, что европейские народы могут жить объединенно, свободно и в мире", – подчеркнул он.

"Как мы и говорили, Украина выполняет то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже держит слово. Открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и людей", – заявил Зеленский.

Он добавил, что также сделано все и для открытия следующих кластеров.

"Поздравляем также и Молдову с этим шагом, который мы делаем совместно", – отметил отдельно Зеленский.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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