Зеленский: Открытие кластера - это значительная поддержка, поздравляем и Молдову
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение государств-членов ЕС о назначении на понедельник межправительственной конференции с Украиной и Молдовой.
Об этом он написал в соцсетях, передает eurointegration.com.ua
Прежде всего Зеленский поблагодарил всех людей, которые сражаются ради Украины, работают на украинское государство и помогают защищать его национальные интересы. Также он поблагодарил всех партнеров в ЕС и каждого лидера лично за этот сильный шаг ради Европы.
"Украина защищает себя и тем самым всю Европу – идею, что европейские народы могут жить объединенно, свободно и в мире", – подчеркнул он.
"Как мы и говорили, Украина выполняет то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже держит слово. Открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и людей", – заявил Зеленский.
Он добавил, что также сделано все и для открытия следующих кластеров.
"Поздравляем также и Молдову с этим шагом, который мы делаем совместно", – отметил отдельно Зеленский.