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unian.net logounian
5 Июня 2026, 23:59
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Трамп прокомментировал письмо Зеленского Путину: Это я их довел

Лидеры Украины и России должны встретиться лицом к лицу без присутствия посредника.

Трамп прокомментировал письмо Зеленского Путину: Это я их довел.
Трамп прокомментировал письмо Зеленского Путину: Это я их довел.

Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, комментируя открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к Путину, передает unian.net

Так, журналисты спросили у него, должны ли Зеленский и Путин встретиться лично, прежде чем США вернутся к роли модератора переговоров.

"Ну, я не против. Я имею в виду, пусть они договариваются. Это я их довел до этой позиции. И я думаю, что это будет решено. Я думаю, что мы приближаемся к тому, где Россия и Украина должны... [заключить мир]", – заявил Трамп, в очередной раз напомнив, что если бы он был президентом США, российско-украинской войны якобы никогда бы не произошло.

Источник
unian.net logounian
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