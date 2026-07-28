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meduza.io logomeduza
28 Июля 2026, 22:46
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Зеленский об итогах встречи с Трампом: Важно активизировать дипломатический процесс

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Белом доме.

Зеленский об итогах встречи с Трампом: Важно активизировать дипломатический процесс.
Зеленский об итогах встречи с Трампом: Важно активизировать дипломатический процесс.

Переговоры продолжались чуть больше часа, заявлений для прессы ни до, ни после предусмотрено не было, передает meduza.io

Зеленский вскоре после завершения встречи назвал ее «хорошей». По его словам, на ней обсуждался вопрос о лицензии на производство ракет для Patriot, а также «некоторые другие идеи, которые могли бы помочь».

«Мы также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс», — отметил Зеленский.

Зеленский об итогах встречи с Трампом: Важно активизировать дипломатический процесс

Зеленский об итогах встречи с Трампом: Важно активизировать дипломатический процесс

Зеленский об итогах встречи с Трампом: Важно активизировать дипломатический процесс

Источник
meduza.io logomeduza
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