Трамп – Зеленскому: Птичка мне нашептала, что мы дадим вам право производить Patriot.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине право производить Patriot. Об этом он сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Анкаре в рамках саммита НАТО.

Президент США не уточнил, идет ли речь о комплексах в целом или о ракетах к ним, передает eurointegration.com.ua

"Одна из вещей, о которых мы с ним говорили, – сказал Трамп, указывая на Зеленского. – Одна птичка мне нашептала, что мы дадим им право производить Patriot. Мы покажем им, что делать – это на самом деле очень сложно".

"Но вы умеете делать сложное быстро", – отметил он.

"Поэтому мы говорили о том, что дадим вам лицензии на производство Patriot", – повторил Трамп.