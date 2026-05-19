Infotag
19 Мая 2026, 18:45
2 763
Михай Попшой: Поддержка Украины - это одновременно и поддержка Молдовы

Любая поддержка, оказываемая Украине, в равной степени является поддержкой Республики Молдова и безопасности всего региона.

Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой, выступая во вторник на панельной дискуссии «Укрепление устойчивости – что означает энергетическая война Украины для Европы» в Берлине, передает infotag.md

Министр рассказал, как в последние годы Молдова устранила зависимость от российского газа и получила доступ к международным рынкам, что укрепило гибкость и устойчивость энергетической системы республики.

«Пять лет назад наша страна была классическим примером энергетической зависимости и уязвимости. Сегодня Молдова является примером устойчивости, и хотя все еще находится в процессе укрепления энергетической независимости, уже добилась значительного прогресса в этом направлении», - заявил Попшой.

В своем выступлении он подчеркнул важность сохранения сотрудничества и солидарности между странами Европы в укреплении энергетической безопасности в контексте агрессивной войны России против Украины. Попшой также вновь подтвердил приверженность Молдовы продолжению своего европейского пути и сохранению статуса надежного партнера как для Европейского союза, так и Украины.

Источник
Infotag.md logoInfotag
