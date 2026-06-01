theins.ru
1 Июня 2026, 12:13
6 602
США нанесли новые удары по Ирану: Тегеран отчитался об ответной атаке на авиабазу

США нанесли «оборонительные» удары по иранским радиолокационным объектам и пунктам управления беспилотниками в Горуке на юге страны и на острове Кешм, отчитались в Центральном командовании Соединенных Штатов.

«Эти взвешенные и продуманные удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, в том числе сбивание американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами. Американские истребители оперативно отреагировали, уничтожив иранские средства ПВО, наземную станцию управления и два одноразовых ударных беспилотника, которые представляли явную угрозу для судов, проходящих через воды региона», говорится в сообщении Центрального командования, передает theins.ru

Другие подробности не приводятся. Отмечается лишь, что ни один американский военный не пострадал. Как утверждают в Корпусе стражей исламской революции, иранские силы в ответ атаковали американскую авиабазу, с которой США якобы ударили по телекоммуникационной вышке в городе Сирик. В КСИР пригрозили «совершенно иным» ответом в случае повторения атак.

С начала апреля на Ближнем Востоке действует режим прекращения огня. Несмотря на это, стороны уже обменивались ударами. Неделю назад американские военные отчитались о серии ударов по югу Ирана вблизи Ормузского пролива, тоже назвав атаку оборонительной.

При этом, как писал Bloomberg, в ближайшее время ожидается подписание соглашения. Вашингтон в переговорах настаивает на вывозе из Ирана обогащенного урана и открытии Ормузского пролива — важнейшего пути экспорта нефти, — а Тегеран требует снять блокаду со своих портов, которую поддерживают американские военные.

theins.ru
