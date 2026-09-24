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meduza.io logomeduza
24 Сентября 2026, 20:54
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Зеленский: Администрация Трампа предложила три шага для деэскалации войны

Администрация Дональда Трампа настаивает на трех незамедлительных шагах для деэскалации войны в Украине, заявил в интервью Axios Владимир Зеленский.

Зеленский: Администрация Трампа предложила три шага для деэскалации войны.
Зеленский: Администрация Трампа предложила три шага для деэскалации войны.

«Во-первых, США предлагают Москве и Киеву договориться о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Другие две меры, на которых настаивает Вашингтон, — это возобновление функционирования зернового коридора в Черном море и проведение трехсторонних переговоров с участием США, России и Украины. 

В качестве возможного места проведения такой встречи издание называет Абу-Даби. Киев готов согласиться на это предложение. «Мы открыты [к переговорам] — в любом месте и в любом формате», — заявил Владимир Зеленский, передает meduza.io

Президент Украины также добавил, что потенциальным местом проведения трехсторонней встречи может стать декабрьский саммит G20 в Майами, — об этом в числе прочего они говорили с Дональдом Трампом. Одновременно с этим Зеленский подчеркнул, что по-прежнему сомневается в готовности Владимира Путина к переговорам, и считает, что тот «найдет причину» избежать встречи лидеров трех государств.

По словам информированного источника Axios, 24 сентября в Нью-Йорк прибудет спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев для встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить последние предложения США.

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Источник
meduza.io logomeduza
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