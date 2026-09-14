Зеленский об энергетическом перемирии, которое анонсировал Трамп: Мы готовы.

Украина откажется от ударов по российским энергетическим объектам, если ее партнеры готовы обеспечить «реальное желание» России не наносить взаимные удары по украинской энергетике, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, Киев предложил партнерам (вероятно, речь идет о США) «обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры», включая продовольствие и энергетику. При этом Украина «не уверена, что Россия действительно хочет соблюдать какие-либо договоренности», передает meduza.io

«Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не наносить удары по нашей электроэнергетике, другим энергетическим объектам, критической инфраструктуре и перемещению продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующий отказ от наших ударов.

Чтобы это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои «выборы» и получат именно на этот период ослабление давления в отношении бензина и дизельного топлива», - заявил он.

Зеленский заявил, что «войну нужно заканчивать», а отказ от ударов по критической инфраструктуре может стать «первым шагом к миру».

«Ожидаем от партнеров конкретики», — добавил он.