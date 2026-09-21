Президент Украины откликнулся на пост Дональда Трампа, который призывал Украину остановить удары по дизельному производству в России.

Новый пост Трампа стал очередным в серии заявлений, касающихся рекордных цен на дизельное топливо в США, американский президент увязывает это с войной в Украине, а не с американским противостоянием с Ираном, вылившимся в блокирование судоходства в Ормузском проливе.

Зеленский заявил в Х, что Украина готова зеркально ответить на снижение эскалации со стороны России.

"Мы уже выдвинули десятки дипломатических предложений о том, как достойно положить конец этой войне, гарантировать безопасность и предотвратить новые российские вторжения. Сейчас ведётся диалог с президентом Трампом и США. Также на столе переговоров лежат идеи, позволяющие приблизить мир, начиная с решительных шагов по деэскалации. Энергетический сектор Украины, критически важная инфраструктура и наш экспорт продовольствия должны перестать быть мишенями для России, и это приведёт к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны", — написал президент Украины.