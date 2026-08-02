Запасы газа в хранилищах Европы приблизились к историческому минимуму.

Нетто-закачка (разница между объемом закачки и отбора) газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июле оказалась минимальной за шесть лет на фоне жары и падения импорта сжиженного природного газа (СПГ).

А запасы в ПХГ по итогам месяца были близки к историческому антирекорду. Таковы данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из хранилищ Европы в июле впервые за четыре года превысил 1 млрд куб. м. (+55% к 2025 году). В то же время закачка в ПХГ оказалась минимальной за два года — 9,6 млрд куб. м.

Так, суммарная нетто-закачка в июле оказалась на 21% меньше показателей прошлого года и на минимуме за шесть лет - лишь 8,5 млрд куб. м.