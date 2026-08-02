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2 Августа 2026, 15:00
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Запасы газа в хранилищах Европы приблизились к историческому минимуму

Нетто-закачка (разница между объемом закачки и отбора) газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июле оказалась минимальной за шесть лет на фоне жары и падения импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Запасы газа в хранилищах Европы приблизились к историческому минимуму.
Запасы газа в хранилищах Европы приблизились к историческому минимуму.

А запасы в ПХГ по итогам месяца были близки к историческому антирекорду. Таковы данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из хранилищ Европы в июле впервые за четыре года превысил 1 млрд куб. м. (+55% к 2025 году). В то же время закачка в ПХГ оказалась минимальной за два года — 9,6 млрд куб. м. 

Так, суммарная нетто-закачка в июле оказалась на 21% меньше показателей прошлого года и на минимуме за шесть лет - лишь 8,5 млрд куб. м.

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