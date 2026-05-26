Нефтяные запасы юга Молдовы стремительно сокращаются.

По данным специалистов, если десять лет назад в районе села Вэлень Кагульского района добывали около 30 тонн нефти в сутки, то сегодня — не более 10 тонн, передает moldova1.md

Нефтяные скважины расположены на территории заповедника «Нижний Прут» возле озера Белеу. Сейчас здесь работают 18 скважин, эксплуатируемых более 30 лет. С 2023 года объектами управляет государственное предприятие «Гидрогеологическая экспедиция Молдовы».

Представители предприятия объясняют снижение добычи чрезмерной эксплуатацией месторождений в прошлом. По их словам, в погоне за быстрым увеличением объёмов добычи были нарушены природные процессы, что привело к поступлению большого количества воды в скважины.