Нефтяные запасы юга Молдовы стремительно сокращаются
В Молдове продолжается добыча нефти и природного газа, однако объёмы ресурсов на юге страны заметно уменьшаются.
По данным специалистов, если десять лет назад в районе села Вэлень Кагульского района добывали около 30 тонн нефти в сутки, то сегодня — не более 10 тонн, передает moldova1.md
Нефтяные скважины расположены на территории заповедника «Нижний Прут» возле озера Белеу. Сейчас здесь работают 18 скважин, эксплуатируемых более 30 лет. С 2023 года объектами управляет государственное предприятие «Гидрогеологическая экспедиция Молдовы».
Представители предприятия объясняют снижение добычи чрезмерной эксплуатацией месторождений в прошлом. По их словам, в погоне за быстрым увеличением объёмов добычи были нарушены природные процессы, что привело к поступлению большого количества воды в скважины.
Сегодня из примерно 500 тонн ежедневно откачиваемой жидкости лишь около 3% составляет нефть, остальное — вода. Добытое сырьё экспортируется в Румынию через местную компанию, а ежемесячная выручка составляет около 2,5–3 млн леев.
Помимо нефти, в Кантемирском районе продолжается добыча природного газа. Газом частично обеспечиваются более 800 домохозяйств в шести населённых пунктах.
Учёные считают, что потенциал месторождений может быть значительно выше. По оценкам специалистов, основные запасы углеводородов находятся на глубине более трёх километров, однако для их исследования и возможной разработки необходимы многомиллионные инвестиции.
Власти уже работают над концепцией нового исследования, которое должно определить реальные объёмы запасов и перспективы их промышленной добычи.
Последние крупные геологические исследования в Молдове проводились ещё в советский период — с 1947 по 1959 годы. Тогда в стране оценили запасы примерно в 275 тысяч тонн нефти и более 345 млн кубометров газа. Более половины этих ресурсов уже освоено.