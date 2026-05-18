18 Мая 2026, 20:20
7 123
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Reuters: США еще на месяц ослабят санкции против российской нефти
Министерство финансов США решило продлить еще на 30 дней срок, в течение которого из-под санкций выводится российская нефть, перевозимая по морю.
Срок действия предыдущей лицензии, разрешающей поставки, истек в субботу, 16 мая, передает meduza.io со ссылкой на reuters.com
Официально о решении Минфина США пока не сообщалось.
Вашингтон ослабил санкции против российской нефти на фоне топливного кризиса, начавшегося из-за войны США и Израиля с Ираном. Впервые США разрешили третьим странам покупать российскую нефть, находящуюся на танкерах, 13 марта. Разрешение продлевается уже второй раз, это происходит с небольшой задержкой.