Компания Шора создаст в России крупнейший банк золота.

Цель инициативы — создать крупнейший в России банк золота и перевести накопления граждан из наличной валюты в драгоценный металл, передает Moscow Times.

Как сообщила на презентации проекта заместитель гендиректора А7 Ирина Акопян, новая структура создана совместно с Министерством финансов РФ. Компания «Росвексель» была учреждена 4 мая, при этом 85% акций принадлежат платформе А7, которая находится под санкциями США и ЕС. Возглавил проект бывший высокопоставленный сотрудник Минфина РФ Осман Кабалоев.

По словам Ирины Акопян, через онлайн-платформу и сеть отделений «А7 Финансы» население сможет покупать золото лотами от 1 грамма.

«На каждый рубль, потраченный физическими и юридическими лицами, будет приобретаться золото. Мы хотим построить крупнейший банк золота в нашей стране», — подчеркнула Акопян.

Хранить слитки планируется в государственных хранилищах. На данный момент ведутся переговоры с Гознаком и профильными аффинажными структурами.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев назвал золото «идеальной альтернативой наличной иностранной валюте». Он рассчитывает, что проект поможет преодолеть низкую ликвидность рынка и привлечь граждан, которые традиционно хранят сбережения в долларах и евро. По словам Моисеева, порог входа будет минимальным: «Достаточно иметь 120 рублей, чтобы купить цифровой финансовый актив с привязкой к золоту».

Ключевой владелец платформы А7 Илан Шор в Молдове приговорен к 15 годам тюремного заключения. Его признали виновным в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году — сумме, эквивалентной 12% ВВП республики.

Шор, скрывающийся в России, с 2022 года находится под международными санкциями за деятельность по дестабилизации ситуации в Молдове. Согласно расследованию The Washington Post, его политические структуры активно поддерживаются и финансируются ФСБ.

Проект «Росвексель» является частью вхождения группы А7 в розничный сегмент. В текущем году компания планирует активную экспансию в российские регионы, открывая офисы в городах-миллионниках. Ожидается, что цифровые активы, привязанные к золоту, будут использоваться не только для частных накоплений, но и для расчетов во внешнеэкономической деятельности РФ в условиях санкционного давления.