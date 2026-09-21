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21 Сентября 2026, 23:40
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Вышел трейлер спин-оффа «Однажды в... Голливуде» с Брэдом Питтом

Netflix опубликовал трейлер комедийной драмы «Злоключения Клиффа Бута» — спин-оффа фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».

Вышел трейлер спин-оффа «Однажды в... Голливуде» с Брэдом Питтом.
Вышел трейлер спин-оффа «Однажды в... Голливуде» с Брэдом Питтом.

Брэд Питт вернётся к роли Клиффа Бута, за которую в 2020 году получил «Оскар».

События новой картины происходят через восемь лет после оригинального фильма. Бывший каскадёр Клифф Бут становится «решалой» в мире киноиндустрии.

К своей роли также вернётся Тимоти Олифант, сыгравший актёра Джеймса Стейси. В фильме также планировалось небольшое камео Рика Далтона в исполнении Леонардо Ди Каприо, однако позднее актёр отказался.

Сценарий написал Квентин Тарантино. В 2025 году Netflix приобрёл права на него, после чего Брэд Питт предложил Дэвиду Финчеру занять режиссёрское кресло.

Тарантино объяснял, что не хотел снимать спин-офф сам, поскольку неоднократно называл свой десятый фильм последним в карьере и не планировал завершать её продолжением уже существующей истории.

Основные съёмки проходили с июля 2025-го по январь 2026 года. Питт и Тарантино также выступили продюсерами картины.

Бюджет фильма составил 200 млн долларов. Ограниченная премьера запланирована на 25 ноября и продлится две недели, а 23 декабря «Злоключения Клиффа Бута» выйдут на Netflix.

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