Вышел трейлер спин-оффа «Однажды в... Голливуде» с Брэдом Питтом
Netflix опубликовал трейлер комедийной драмы «Злоключения Клиффа Бута» — спин-оффа фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».
Брэд Питт вернётся к роли Клиффа Бута, за которую в 2020 году получил «Оскар».
События новой картины происходят через восемь лет после оригинального фильма. Бывший каскадёр Клифф Бут становится «решалой» в мире киноиндустрии.
К своей роли также вернётся Тимоти Олифант, сыгравший актёра Джеймса Стейси. В фильме также планировалось небольшое камео Рика Далтона в исполнении Леонардо Ди Каприо, однако позднее актёр отказался.
Сценарий написал Квентин Тарантино. В 2025 году Netflix приобрёл права на него, после чего Брэд Питт предложил Дэвиду Финчеру занять режиссёрское кресло.
Тарантино объяснял, что не хотел снимать спин-офф сам, поскольку неоднократно называл свой десятый фильм последним в карьере и не планировал завершать её продолжением уже существующей истории.
Основные съёмки проходили с июля 2025-го по январь 2026 года. Питт и Тарантино также выступили продюсерами картины.
Бюджет фильма составил 200 млн долларов. Ограниченная премьера запланирована на 25 ноября и продлится две недели, а 23 декабря «Злоключения Клиффа Бута» выйдут на Netflix.