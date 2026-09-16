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16 Сентября 2026, 22:51
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«Человек-паук: Новый день» cтал самым кассовым фильмом в истории США

За 47 дней проката картина заработала $936,7 млн, опередив предыдущего рекордсмена — «Звездные войны: Пробуждение силы» ($936 млн).

«Человек-паук: Новый день» cтал самым кассовым фильмом в истории США.
«Человек-паук: Новый день» cтал самым кассовым фильмом в истории США.

В мировом прокате «Человек-паук» собрал $2,45 млрд, став третьим по кассовым сборам фильмом. Впереди только «Аватар» ($2,9 млрд) и «Мстители: Финал» ($2,7 млрд), а позади — «Аватар: Путь воды» ($2,3 млрд) и «Титаник» ($2,2 млрд), передает variety.com

Режиссер фильма — Дестин Дэниел Креттон, известный по картине «Шан-Чи и легенда десяти колец». Сюжет «Человека-паука: Новый день» продолжает историю после событий фильма «Человек-паук: Нет пути домой», где мир забыл о Питере Паркере.

Variety отмечает, что успех «Человека‑паука 4» важен для Marvel, поскольку 2025 год оказался для компании непростым из‑за коммерческих неудач ряда проектов, включая «Капитан Америка: Новый мир» и «Фантастическая четверка: Первые шаги».

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