Впервые за 97 лет существования «Оскара» Ватикан выдвинет фильм на соискание премии.

Фильм «Зелёная лава» длится 39 минут. В нём рассказывается о жизни Джакомо Маттиви, который родился с миодистрофией Дюшенна — редким генетическим заболеванием, вызывающим атрофию мышц.

Средняя продолжительность жизни с таким диагнозом — около 30 лет, Маттиви сейчас 23. Четыре года назад от последствий той же болезни умер его брат, передает variety.com

Короткометражку выпустила компания Emotions to Generate Change в сотрудничестве с Vatican News, Radio Vaticana и Vatican Media. Режиссёрами стали Лия Бельтрами из Италии и Али Аксу из Турции.

Фильм будет показываться с 18 по 24 сентября в кинотеатре Lumiere Music Hall в Беверли-Хиллз. После этого съёмочная группа подготовит документы для его подачи на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

Официально «Зелёная лава» не будет представлять Ватикан как отдельного номинанта, поскольку короткометражные фильмы не требуют официальной подачи заявки или одобрения со стороны правительства страны или национального комитета.