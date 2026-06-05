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unian.net logounian
5 Июня 2026, 08:26
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Вскоре из Чёрного моря появится ещё один "выход" в мировой океан

Турция планирует построить альтернативу Босфору.

Вскоре из Чёрного моря появится ещё один &#34;выход&#34; в мировой океан.
Вскоре из Чёрного моря появится ещё один "выход" в мировой океан.

Турция планирует реализовать один из самых масштабных инфраструктурных проектов последних десятилетий – искусственный канал длиной 45 километров, который должен соединить Черное море с Мраморным и стать альтернативой проливу Босфор. Стоимость проекта оценивают более чем в миллиард долларов, однако вокруг него до сих пор продолжаются острые споры относительно финансирования, экологических последствий и влияния на международное судоходство, пишет издание Libertatea, передает unian.net

Речь идет о проекте "Канал Стамбул", который должен пройти через европейскую часть крупнейшего города Турции. По замыслу властей, новая водная артерия позволит частично разгрузить Босфор – одну из важнейших морских транспортных артерий мира, через которую проходят торговые суда из России, Украины, Румынии, Болгарии, Грузии и самой Турции.

Как отмечает издание, турецкое правительство рассматривает канал как стратегическую инвестицию. В Анкаре убеждены, что новый маршрут поможет снизить нагрузку на узкий природный пролив, который проходит рядом с густонаселенными районами Стамбула. Власти также считают, что это позволит снизить риск аварий с участием крупных судов и кораблей, перевозящих опасные грузы.

Проект предусматривает не только строительство самого канала. По информации Blic, вокруг него планируют создать портовую инфраструктуру, логистический центр и рекреационные зоны.

Согласно обнародованным параметрам, канал будет иметь длину 45 километров и глубину 20,75 метра. В официальных материалах его стоимость оценивают в 75 миллиардов турецких лир, что составляет более одного миллиарда долларов США. Реализовать проект планируют в формате государственно-частного партнерства.

Впрочем, окончательная стоимость остается предметом дискуссий. Как напоминает издание, еще в 2025 году проект оценивали почти в 2 миллиарда долларов, тогда как отдельные международные исследования ранее называли суммы от 10 до 20 миллиардов долларов в зависимости от масштабов сопутствующих работ и модели финансирования.

Несмотря на торжественный старт в 2021 году и начало строительства моста Сазлидере, реализация канала продвигается медленно. По данным Blic, проект фактически затормозили финансовые трудности, экономическая нестабильность и общественная критика. В то же время турецкие власти заявляют о намерении продолжить работы после привлечения необходимых средств.

Особое значение проект приобрел после начала российско-украинской войны. Авторы материала отмечают, что регион Черного моря стал еще более важным для экспорта сельскохозяйственной продукции, транспортировки энергоносителей и международной торговли. На этом фоне любые изменения в системе морских маршрутов привлекают внимание судоходных компаний, страховщиков и инвесторов.

В то же время "Канал Стамбул" остается одним из самых спорных проектов Турции. Оппозиция, экологические организации и часть местных властей считают, что риски могут перевесить потенциальные выгоды.

Специалисты предупреждают о возможном негативном воздействии на экосистемы северной части Стамбула, где уже реализован ряд масштабных инфраструктурных проектов. В публикации говорится, что они влияют на леса и нарушают важные природные коридоры, необходимые для сохранения биоразнообразия.

Отдельное беспокойство вызывает возможное влияние на водный баланс между Черным и Мраморным морями. Эксперты напоминают, что Черное море имеет более низкую соленость из-за поступления воды из крупных рек Восточной Европы, а Босфор поддерживает сложную систему циркуляции между двумя морями.

Как отмечают специалисты, открытие нового канала может изменить природные процессы. В частности, существуют опасения, что "открытие параллельного канала может изменить течения, насыщение воды кислородом и ее состав".

Кроме того, критики проекта указывают на риски для водоснабжения мегаполиса. По их словам, строительство может затронуть резервуары пресной воды вблизи будущего маршрута канала.

Источник
unian.net logounian
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