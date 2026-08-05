Вооруженный мужчина был задержан у гольф-клуба Трампа перед визитом президента.

В Калифорнии задержали вооруженного мужчину возле гольф-клуба президента США Дональда Трампа за два дня до его запланированного визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Инцидент произошел на территории Trump National Golf Club в Ранчо-Палос-Вердес, где Трамп должен был принять участие в закрытом мероприятии по сбору средств для Республиканского национального комитета.

Следствие выясняет, был ли инцидент связан с возможной угрозой главе Белого дома, однако пока признаков подготовки покушения не обнаружено.

Задержание вооруженного

По данным полиции, внимание федеральных агентов привлек 38-летний житель города Дауни Жанин Джон Таэле. Несколько дней подряд он находился возле клуба, фотографировал и снимал на видео территорию, а также, как считают следователи, наблюдал за подготовкой мер безопасности перед приездом президента.

Во время задержания у мужчины в кармане обнаружили магазин на 16 патронов с экспансивными пулями. В его автомобиле, припаркованном возле гольф-клуба, нашли заряженный пистолет с патроном в патроннике и еще один снаряженный магазин.

Позже правоохранители провели обыск в доме подозреваемого, где изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе незаконно модифицированное оружие, большое количество боеприпасов, бронежилеты, устройства радиосвязи и блокноты с записями, содержание которых следствие назвало вызывающим обеспокоенность.

Как оказалось, мужчина уже проходил по другому уголовному делу, связанному с ограблением.

Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, запрещенных боеприпасов и скрытом ношении огнестрельного оружия. На суде он не признал вину.

Власти подчеркивают, что на данный момент не располагают данными о наличии реальной угрозы президенту или населению.

Тем не менее расследование продолжается с учетом предыдущих инцидентов, связанных с безопасностью Дональда Трампа, включая покушения в 2024 году, после которых меры его охраны были значительно усилены