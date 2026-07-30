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30 Июля 2026, 09:13
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Вооруженные силы Польши засекли падение неопознанного объекта

Польские военные обнаружили неопознанный летающий объект в своем воздушном пространстве. Установлено место его вероятного падения, сообщило оперативное командование вооруженных сил республики.

Вооруженные силы Польши засекли падение неопознанного объекта.
Вооруженные силы Польши засекли падение неопознанного объекта.

По данным командования, в 3:40 по местному времени в польском воздушном пространстве зафиксировали неопознанный объект, двигавшийся в западном направлении. Для его идентификации и перехвата в район направили истребитель F-16, однако в 3:46, объект «исчез из поля видимости радиолокационных систем».

В район отправили вертолет Ми-24. Экипаж вертолета обнаружил вероятное место падения объекта в незаселенной местности недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. На место происшествия направлена наземная поисково-спасательная группа. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Источник
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