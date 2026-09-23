Военный вертолет РФ залетал в воздушное пространство Польши.

Российский военный вертолет Ми-8 вторгся в польское воздушное пространство со стороны Калининградской области и оставался там чуть менее минуты.

Об этом оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в микроблоге X в среду, 23 сентября, передает dw.com

Указывается, что инцидент произошел в 11:08 по местному времени к северу от города Бранево, расположенного вблизи границы с Калининградской областью РФ: "Вертолет совершал перелет из Калининградской области. Он проник в воздушное пространство Польши примерно на 300 метров и находился там 42 секунды". Движение российского вертолета отслеживалось на радарах польских ВС. Самолеты-перехватчики и наземные силы были приведены в готовность, говорится далее в посте.

"Характер инцидента указывает на то, что Россия в очередной раз проверяет боеготовность нашей системы воздушной обороны, - подчеркивает оперативное командование Вооруженных сил Польши. - Персонал, отвечающий за работу польской системы ПВО, ведет круглосуточное наблюдение и находится в постоянной готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства".