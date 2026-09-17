Российская Федерация вторично за неделю ударила близ границы Украины с Польшей

В приграничном с Польшей районе Украины, недалеко от погранперехода, произошел новый удар беспилотника, сообщил в четверг, 17 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Очень близко к польской границе, недалеко от Дорохуска, скорее всего, снова была атакована автозаправочная станция", - сказал он в Варшаве после встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером, передает dw.com

Туск сообщил о мощном взрыве и отметил, что польские истребители были подняты в воздух. По данным оперативного командования вооруженных сил Польши, беспилотник поразил цель или был сбит в Волынской области Украины примерно в 4 км от польско-украинской границы. Военные уточнили, что речь шла о реактивном беспилотнике.

Госпогранслужба Украины заявила, что сам погранпереход не пострадал. Из-за атаки жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили предупреждения правительственного центра безопасности, а аэропорты Люблина и Жешува временно приостанавливали работу.

В тот же день, выступая в парламенте Польши, Дональд Туск заявил, что, согласно данным разведслужб, Россия планирует гибридные атаки с использованием беспилотников и ракет против стран, поддерживающих Украину, включая Польшу. Какие именно разведывательные службы предоставили эту информацию, Туск не уточнил.

Польский премьер также обратил внимание на то, что нынешняя атака произошла в 87-ю годовщину нападения Советского Союза на Польшу в 1939 году. Правительство Польши обвинило Россию в усилении войны против Украины. "Россия не прекращает свои агрессивные действия", - написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 17 сентября на платформе X.

Это уже второй российский удар в непосредственной близости от погранперехода Дорохуск-Ягодин за последнюю неделю. 13 сентября один беспилотник попал в автозаправку неподалеку, другой поразил локомотив пассажирского поезда Киев - Варшава на станции Ягодин.